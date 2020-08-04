Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray açıklaması

Serie A takımlarından Milan’da forma giyen milli futbolcu ve Galatasaray taraftarı Hakan Çalhanoğlu, heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Trtspor’da soruları cevaplayan Çalhanoğlu, “Galatasaray taraftarları ısrarla bir mesaj istiyor. "Bir gün buluşur muyuz’ diyorlar?" sorusunu "İnşallah bir gün buluşacağız" diyerek yanıtladı.

Hakan Çalhanoğlu, Şenol Güneş'e kırgın

A Milli Takım’da oynatılmadığı bazı maçlar dolayısıyla Şenol Güneş’e kırgınlık duyduğunu söyleyen Çalhanoğlu, “Fatih Terim beni ilk Milli Takım’a alan kişi bana hep güvendi ve oynattı. Ama Şenol Güneş birkaç maç oynatmadı, kırgınım. Ben Milan’ın 10 numarasıyım. Milan’da banko oynayan bir oyuncuyu yedek bırakamazsınız. A Milli Takım’da da Milan’daki gibi etkili olmak istiyorum, bana orada Milan’daki sorumluluğun verilmesi gerekiyor. Kalitemle, Milli takımda 10 numara oynayacak olan banko oyuncuyum." ifadelerinde bulundu.

"Herkes kalitemi biliyor"

Milli oyuncu, yapılan eleştirilere de değinerek “Bütün çalıştığım hocalar beni hep oynattı. Maldini ya da Gattuso futboldan anlamıyor mu? Herkes bana güveniyor, kalitemi biliyor. Önüme bakıyorum ve çok da başarılıyım. Ben sadece sakatlandığım zaman 2-3 hafta oynamadım. Hiçbir zaman yedek kalmadım." dedi.

Çalhanoğlu, Milan formasıyla bu sezon 38 resmi maça çıktı ve 20 gole doğrudan katkı (11 gol – 9 asist) sağladı.