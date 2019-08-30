Hakan Çalhanoğlu'ndan Fenerbahçe'ye şok
İtalyan ekibi Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği iddia edildi.30 Ağustos 2019 Cuma 12:54
İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'na Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ileri sürüldü.
İtalya basınından Calciomercato'da yer alan haberde; "Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalmak istemesi sebebiyle Fenerbahçe'nin teklifini reddetti" ifadeleri yer aldı.
Milan 20 milyon euro istiyor
Milan'ın Çalhanoğlu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve Torino'nun 25 yaşındaki oyuncu için teklif hazırlığında olduğu belirtildi.
Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Hakkımda çıkan transfer dedikodularını asla anlayamıyorum. Tüm gazeteciler transfer hakkında konuşuyor. Menajerim bu konularla ilgileniyor. Ben sadece işime odaklanıyorum. Yeni bir teknik direktörümüz var, takım içinde yeni bir rolüm var. Sadece daha fazla çalışmamız gerekiyor" sözlerini kullanmıştı.
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