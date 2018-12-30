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Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! İşte Süper Lig'de oynamak istediği takım

İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Süper Lig'de Galatasaray'da oynamak istediğini dile getirdi.

30 Aralık 2018 Pazar 17:27
Hakan Çalhanoğlu resmen açıkladı! İşte Süper Lig'de oynamak istediği takım

İtalya Serie A’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor’a açıklamalarda bulundu. Milan’da oynamaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Hakan, ileride Türkiye’de bir takımda forma giymek istediğini söyledi. Gönlünde sarı-kırımızı renklerin yattığını belirten Çalhanoğlu, "Milan’da kendimi çok iyi hissediyorum. Ayrılmak istemiyorum. Ama ileride Türkiye’de oynamak istiyorum. Bunu aileme ve eşime de söyledim. Fatih Terim hoca ile bazen de konuşuyorduk. Küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Taraftarı olduğum Galatasaray’da oynamak isterim. Ama ben kendimi İtalya'da çok iyi hissediyorum. Futbolda her şey olabilir. Şu anda bir yere gideceğimi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"Milli takımda gruplaşma hiç yok ve her şeyi yapmaya çalışıyoruz"

24 yaşındaki futbolcu, milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ile iyi çalıştıklarının altını çizerek, "Milli takımda genç oyuncular var. İyi anlaşıyoruz. Birbirimize kenetlendik. Aramızda gruplaşma hiç yok. Genç takımız ve her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama bir maçı kaybettiğimizde bize kızıp, küfür ediyorlar. İtalya ve Almanya ile kıyaslıyorum. Oralarda bu tür durumlarda oyuncuların arkasında duruyorlar. Biz taraftar için her şeyi yapmak istiyoruz. Lucescu ile iyi çalışıyoruz. Bize her şeyi anlatmaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçe toparlayacaktır"

Süper Lig’in geliştiğine dikkat çeken Çalhanoğlu, Fenerbahçe’nin geçirdiği kötü dönemi geride bırakıp çıkışa geçeceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Süper Lig çok gelişti. Statlar inanılmaz. İlk olarak da Süper Lig’de Malatyaspor gibi takımlar ön plana çıkıyor. Bu çok güzel ve kalitenin olduğunu gösteriyor. Üç büyüklerin iniş çıkışları olabiliyor. Bence Fenerbahçe toparlar. Çok yeni oyuncuları var. Bence Fenerbahçe toparlayacak. Benim gönlüm Galatasaray’ın şampiyon olmasından yana. İnşallah onlar şampiyon olur. Başakşehir’de Abdullah hoca iyi işler yapıyor, iyi gidiyorlar.”

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 17:27
  1. Malatya
  2. Hakan Çalhanoğlu
  3. Galatasaray
  4. Süper Lig
  5. Milan
  6. İtalya Serie A

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