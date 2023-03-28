Hakan Çalhanoğlu ile ilgili müthiş iddia! Görenler şaşkına döndü...

Piyasa değeri 35 milyon euro olan Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor. Inter ile sözleşmesi 2024 yılında bitecek milli oyuncu ile yapılan görüşmeler sonrası kontratı 2027 yılına kadar uzatıldı.

Röportajlarında Galatasaray'da forma giymek istediğini ifade eden Hakan Çalhanoğlu, Inter ile sözleşme imzaladı. 2024 yılında bitecek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatan 29 yaşındaki oyuncu İtalya'da kalmaya karar verdi.

İtalya'da kalmaya karar kılan Hakan Çalhanoğlu, Inter yetkilileriyle yaptığı görüşmede el sıkıştı. Maaşına da zam alan yıldız oyuncu, kendisini Inter'e 2027 yılına kadar bağlayan imzayı atmak için prensip anlaşmasına vardı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Hakan Çalhanoğlu için resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı ifade edildi.

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