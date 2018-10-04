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Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu! Milan kazandı

İtalyan ekibi Milan, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştığı Olympiakos'u 3-1 yendi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geceye 2 asist ile damga vurdu.

04 Ekim 2018 Perşembe 22:51
Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu! Milan kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan ve Olympiakos, İtalya'da karşı karşıya geldi. Milli futbolcuHakan Çalhanoğlu, oyuna ikinci yarıda girmesine rağmen yaptığı 2 asist ile yıldızlaştı ve Milan, Olympiakos'u 3-1 yenerek 2'de 2 yaptı.

Olympiakos, 14. dakikada Guerrero ile öne geçerken Milan'a galibiyeti getiren goller 70 ve 79. dakikalarda Patrick Cutrone, 76'da Gonzalo Higuain'den geldi.

Hakan 54'te girdi, 2 asist yaptı

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Hakan Çalhanoğlu, 54. dakikada Bonaventura'nın yerine oyuna dahil olurken 76 ve 79'da gelen gollerin asistini yaptı ve Milan'ın galip gelmesinde önemli pay sahibi oldu.

Bu sonucun ardından Milan, puanını 6 yaparken Olympiakos 1 puanda kaldı. Milan, bir sonraki maçta sahasında Real Betis'i konuk edecek. Olympiakos ise deplasmanda Dudelange ile karşılaşacak.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 22:51
  1. AVRUPA LİGLERİ
  2. Milan
  3. Hakan Çalhanoğlu
  4. Olympiakos
  5. UEFA Avrupa Ligi

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