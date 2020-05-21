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Spor

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Twitter'da ses getiren bir harekete imza attı. Daha önce Galatasaraylı olduğunu açıklayan Hakan, bir kullanıcının "Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen? Başka derdim kalmayacak?" yazılı tweetini beğendi ve Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:46:00 -
Hakan Çalhanoğlu Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun beğendiği bir tweet, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğenen yıldız oyuncunun bu hamlesi Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde vazgeçilmezleri arasında olan Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajda, "Herkesin tuttuğu bir takım vardır, saklamaya gerek yok. Ben küçüklüğümden beri Galatasaraylıyım. Bunu herkesin yüzüne söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

2017'de Bayer Leverkusen'den 23 milyon Euro bonservisle Milan'a transfer olan 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2021 yılında sona erecek. Hakan, Milan formasıyla 116 maçta 17 gol atıp 28 asist yaptı.

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