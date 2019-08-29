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Hakan Çalhanoğlu açıkladı! Transfer mi oluyor?

Milan'ın Milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, hakkında çıkan ayrılacak haberleri hakkında konuştu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 17:41
Hakan Çalhanoğlu açıkladı! Transfer mi oluyor?

Serie A takımlarından Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Milan'dan ayrılacağı iddialarına cevap veren Türk yıldız, ''Hakkımda çıkan transfer dedikodularını asla anlayamıyorum. Tüm gazeteciler transfer hakkında konuşuyor.Menajerim bu konularla ilgileniyor. Ben sadece işime odaklanıyorum. Yeni bir teknik direktörümüz var, takım içinde yeni bir rolüm var. Sadece daha fazla çalışmamız gerekiyor.'' sözlerini kullandı.

''Hocamız atak futbolunu seviyor''

Yeni sezonda yeni bir anlayışla mücadele ettiklerini belirten Hakan, ''Giampaolo'nun oyun anlayışı farklı. Hücumcu ve ileriye dönük oyun tarzını seviyor. Top bizdeyken direkt karşı kaleye gitmemizi istiyor. Bence doğru yoldayız, zamanla daha iyiye gideceğiz. Her hocanın kendi tarzı vardır. Geçen sene 4-3-3 oynuyorduk ve kendimi ona hazırlıyordum. Bu sene her şey değişti ve üzerinde çalışıyoruz.'' şeklinde konuştu.

''Daha iyi olacağız''

Ligde ilk maçı kaybeden Milan'ın 10 numarası, ''Udinese maçında bazı hatalar yaptık. Teknik direktörümüzün isteklerini yerine getiremedik. Udinese ise çok iyi oynadı. Birbirlerine yakınlardı ve orta sahayı ele geçirdiler. Daha ilk maçımızdı. İyi olacağız.'' dedi. (Sporx)

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 17:41
  1. Hakan Çalhanoğlu
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