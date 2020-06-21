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Aktüel

Hakan Bayrakçı: Yiyorsa tek gel dedim ama...

Sonar Anket Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, sosyal medya üzerinde yaşadığı tartışma üzerine darp edildiği anları anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 12:37:00 - 2020-06-21 13:06:49
Hakan Bayrakçı: Yiyorsa tek gel dedim ama...

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, katıldığı bir televizyon programında başından geçen bir olayı anlattı.

Sosyal medyada başından geçen bir olayı aktaran Bayrakçı, kendisine hakaret ettiğini belirttiği bir kişiye adres vererek, onu teke tek hesaplaşmaya çağırdığını söyledi. Ancak çağırdığı kişinin tek gelmediğini, kendisinin tek gitmesine rağmen onun 5 kişi ile geldiğini belirten Bayrakçı, "Olay oldu belki duymuşsunuzdur, Mecidiyeköy'de saldırıya uğradım ben. Yiyorsa tek gel dedim, herif de yemedi 5 kişi geldi. Saldırdılar, ameliyat oldum. Adam değilmiş" diye konuştu.

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