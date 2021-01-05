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Gündem Hakan Bayrakçı canlı yayında sert çıktı! 'Lan kazananın nesini eleştireyim'
Gündem

Hakan Bayrakçı canlı yayında sert çıktı! 'Lan kazananın nesini eleştireyim'

Canlı yayında CHP yönetimini eleştiren SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, 'CHP'yi bırak AK Parti'yi eleştir' diyenlere sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 01:44:00 - 2021-01-05 01:49:30

Katıldığı canlı yayında CHP yönetimine sert çıkan SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, "Bana diyorlarki sen CHP'yi eleştireceğine AK Parti'yi eleştir diyorlar. Lan kazananın nesini eleştireyim, 50 alıyor. 52 alıyor. 20 seçimdir alıyorlar." diyerek tepki gösterdi.

Bayrakçı'nın açıklamaları şöyle:

Her seçim yeni bir umut bu seçim bilmem ne kuşağı, öbür seçim dostlar yav insanlar bunlara bakıp oy vermiyor. Lidere bakıp oy veriyorlar. Muhalif seçmen bilmiyor. Bana diyorlarki sen CHP'yi eleştireceğine AK Parti'yi eleştir diyorlar. Lan kazananın nesini eleştireyim, 50 alıyor. 52 alıyor. 20 seçimdir alıyorlar. Adamı beğeniyorlar seni beğenmiyorlar. AK Parti gitsin diyen yüzde 50 seçmene en büyük hakaret budur.

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