Hakan Atilla cezaevindeki günlerini ilk kez anlattı! 'Bunu yapmamı engellediler'

ABD’de tutuklu kaldıktan sonra Türkiye’ye gelip Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine atanan Hakan Atilla Amerika'da başından geçenleri anlattı.

Atilla, sık sık hapishane değiştirdiğini, psikolojik baskıya maruz kaldığını söyleyerek "Birileriyle dostluk kurmamı engellemeye çalıştılar" dedi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyonda gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na konuşan Atilla, tutuklu kaldığı süre boyunca defalarca tek kişilik hücrede tutulduğunu söyledi.

Atilla, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Belki göğüs göğüse değil ama tam bir psikolojik harp yaşadık diyebilirim. Çok defa tek kişilik hücrelerde kaldım. Daha sonra da iki kişilik hücrelere aldılar. Zaten Türkiye'deki gibi koğuş sistemi yok ABD'de. İki kişilik hücrelere aldıklarında da buralarda çok fazla tutmadılar beni. Sık sık hapishane değiştirdim. Birileriyle dostluk kurmamı engellemeye çalıştılar. Bu nedenle hapishane hapishane dolaştım. Avukatlarımla görüşmek bile çok zordu. Kısacası anlayacağınız psikolojik baskıya maruz kaldım."

Hakan Atilla kimdir?

Mehmet Hakan Atilla, 1970 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimine yine burada devam eden Atilla, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

Tahsilini tamamlamasının ardından 1995 yılında Halkbank A.Ş.'de Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı ünvanıyla göreve başlayan Atilla, daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlükleri'nde Uzman sıfatıyla görev aldı. Atilla son olarak Stratejik Planlama Daire Başkanlığı'nda Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevlerini üstlendi.

2007-2011 yılları arasında Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet Hakan Atilla, 2011'den sonra Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.

Hakan Atilla, 23 Mart 2017 tarihinde ABD'ye Halkbank adına görevli olarak gelmesinin ardından Reza Zarrab'ın tanıklık yaptığı davada tutuklu yargılandı. Atilla, davada verilen 32 aylık hapis cezasını tamamlamasının ardından 24 Temmuz 2019'da Türkiye'ye döndü.