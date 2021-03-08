Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel müdürlüğünden istifa mı etti?
Hakan Atilla istifa mı etti? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'nın görevinden ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Peki, Hakan Atilla istifa mı etti? Hakan Atilla neden istifa etti?
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Atilla’nın istifası kabul edildi. Konu hakkında Borsa İstanbul’dan açıklama geldi.
Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, “Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan Atilla'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir” denildi.