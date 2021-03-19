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Gündem Hakan Albayrak'tan bomba 'Andımız' yorumu
Gündem

Hakan Albayrak'tan bomba 'Andımız' yorumu

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, Andımız tartışmalarıyla ilgili, "Mustafa Kemal’in açtığı yolda, gösterdiği hedefe asla yürümeyeceğime ant içerim ben." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 00:29:00 - 2021-03-19 01:06:11
Hakan Albayrak'tan bomba 'Andımız' yorumu

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak 'Andımız'a karşı olduğunu belirterek, "Mustafa Kemal’in açtığı yolda, gösterdiği hedefe asla yürümeyeceğime ant içerim ben." ifadelerini kullandı.

Danıştay'ın "okullarda Andımız" kararı tartışılmaya devam ediliyor. Tartışmaya katılan bir isim de Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak oldu.

Hakan Albayrak'tan 'Andımız' tepkisi

Albayrak, bugünkü yazısında Andımız ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"2013’e kadar ilkokullarda okutulan öğrenci andının sadece Türklükle ilgili kısımları tartışılıyor. Mustafa Kemal’e bağlılık andı kısmının da tartışılması gerekmez mi?

"Mustafa Kemal’in açtığı yolda, asla yürümeyeceğime ant içerim”

'Ey büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.' cümlelerinden rahatsızım mesela. Mustafa Kemal’in açtığı yolda, gösterdiği hedefe asla yürümeyeceğime ant içerim ben.”

Gelecek Partisi'nde yer almıştı

Gazeteci-yazar Hakan Albayrak Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin A takımında yer alıyordu. Albayrak "Baktım yapamıyorum, aktif siyasetten erken emekliliğimi isteyip asıl saham olan matbuata döndüm." diyerek partiden istifa etmişti.

Ahmet Davutoğlu'ndan 'Andımız' açıklaması

Ahmet Davutoğlu da Andımız'la ilgili "İstiklal Marşı varken tek parti döneminin tektipleştirici sloganlarına ihtiyaç yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

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