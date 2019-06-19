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HAK-İŞ'ten sert tepki: Kılıçdaroğlu bize 'sözümüz namus sözüdür' demişti

11 Haziran Salı günü Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan öncülüğünde yürüyüşe başlayan CHP'li belediyelerin hukuksuzca işten çıkartığı çalışanlar, 22 Haziran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması düzenleyecek. Direnişlerine ilişkin yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Cumartesi günü arkadaşlarımızla CHP Genel Merkezi'ne ulaşmış olacağız. Sayın Kılıçdaroğlu ile arkadaşlarımızı buluşturmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar maalesef bir cevap alamadık. Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek." dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 18:34

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sayın Kılıçdaroğlu'na neden sustuğunu soruyoruz. 'Bizim sözümüz namus sözüdür. Hangi partiden olursa olsun, hiç kimseyi işten çıkarmayacağız.' demişti. Biz ilk günden beri sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklama yapmasını bekledik." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş 8. gününde devam ediyor

11 Haziran Salı günü Bolu İl Belediyesi önünden 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne başlayan işçiler, direnişlerine 8. gününde de devam ediyor. CHP'li belediyelerin hukuksuzluğu ile işlerine son verilen çalışanlara Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan öncülük ediyor. Yürüyüşün ilk gününde kararlılık mesajları veren Arslan, son duruma ilişkin yaptığı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Kimseyle bir kavgamız yok. Biz sadece işçiyiz ve hukuksuzluğa uğrayan işçilerimizin; ekmeklerini, aşlarını ve geleceklerini geri kazanabilmesini hedefliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sesi duyduğunu düşünüyoruz. Duymayanlar için de duymaları amacıyla yürüyüşümüze kararlılıkla devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

22 Haziran Cumartesi günü CHP Genel Merkezi önünde olacaklarını vurgulayan Arslan sözlerine şöyle devam etti:

"Cumartesi günü arkadaşlarımızla CHP Genel Merkezi'ne ulaşmış olacağız. Sayın Kılıçdaroğlu ile arkadaşlarımızı buluşturmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar maalesef bir cevap alamadık. Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek." 

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 18:34
  1. Bolu
  2. HAK-İŞ
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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