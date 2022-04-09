HAK-İŞ’ten 1 mayıs açıklaması

YENİ AKİT ANKARA

HAK-İŞ, 1 Mayıs Haftası kapsamında dijital platformlarda; illerin meydanlarında, işyerlerinde ve Türkiye’nin her yerinde olacak, emekçilerin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde dile getirecek.

HAK-İŞ Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi: “HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu olarak, mesajlarımızı en etkin şekilde iletmek için son iki yıldır başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz “1 Mayıs Haftası” etkinliklerimizi bu yıl da 25 Nisan -1 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki yedi gün boyunca gerçekleştirme kararı aldık. HAK-İŞ Konfederasyonu, “1 Mayıs Haftası Kutlamaları” ile 1 Mayıs’ı amacına ve ruhuna uygun bir şekilde Türkiye’nin her yerinde kutlamaktadır. HAK-İŞ olarak, “1 Mayıs Haftası” kapsamında, dijital platformlarda, illerin meydanlarında, işyerlerimizde ve Türkiye’nin her yerinde emekçilerin taleplerini, çözüm önerilerini ve mesajlarını en etkin şekilde dile getireceğiz. 1 Mayıslar birlik, mücadele ve dayanışma günleridir. HAK-İŞ olarak daha fazla dayanışma ve daha güçlü Türkiye için emekçilerimizin taleplerini, mesajlarımızı tüm platformlardan ileteceğiz. Ülkemizin, bölgemizin ve küremizin bütün emekçileri ile bütün mağdur ve mazlumlarıyla dayanışmamızı yineleyeceğiz. 1 Mayıs’ı anlamına uygun olarak tüm Türkiye’de taleplerimizi ilettiğimiz bir gün olarak kutlayacağız. HAK-İŞ olarak İstanbul Taksim başta olmak üzere HAK-İŞ İl Başkanlıklarımızca 81 ilimizde ve örgütlü olduğumuz işyerlerimizde 1 Mayıs Bildirimizi okuyacağız. Salgının en çok mağdur ettiği emekçilerin haklarını aramak için, enflasyonda yaşanan artışın, bölgemizde yaşanan savaşın emekçilere etkilerini dile getirmek için, alın terimizin ve emeğimizin karşılığınıalmak için mücadelemizi yükselterek devam ettireceğiz. Tüm Emekçilerin 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günlerini şimdiden kutluyoruz.”