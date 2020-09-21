  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hak-İş Genel Başkanı Arslan Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Programı'na katılacak
Aktüel

Hak-İş Genel Başkanı Arslan Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Programı'na katılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-21 21:42:58 -
Hak-İş Genel Başkanı Arslan Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Programı'na katılacak

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konya'da yarın başlayacak sendikalı kadın takım kaptanları yetiştirilmesine yönelik eğitim programına katılacak.

Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun Kadın Komitesi tarafından üyelere yönelik düzenlenen "Yeterlilik Odaklı Sendikalı Kadın Takım Kaptanları Yetiştirilmesi Projesi İlk Düzey Eğitim Programı"nın beşincisi 22-23 Eylül tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek.

Bir otelde düzenlenecek programa, Hak-İş Genel Başkanı Arslan ile Genel Sekreter Yardımcısı Eda Güner katılacak.

Hak-İş üyesi kadınların katılımıyla yapılacak eğitim programı kapsamında çalışma hayatına ilişkin çeşitli eğitimler verilecek.

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rus zırhlısından bakın kim çıktı! Putin'i zora düşürecek görüntü
Dünya

Rus zırhlısından bakın kim çıktı! Putin'i zora düşürecek görüntü

Suriye'nin kuzeyinde devriye atan Rus askeri polis zırhlısından YPG'li teröristler çıktı.
Trump'a zehirli mektup
Dünya

Trump'a zehirli mektup

ABD Başkanı Donald Trump adına Beyaz Saray'a, içinde ölümcül zehirler arasında gösterilen "risin" maddesi bulunan mektubu gönderen kadın göz..
Avrupa ülkesinde dikkat çeken görüntüler! Trump'ın kuklası BAE ve Suud
Dünya

Avrupa ülkesinde dikkat çeken görüntüler! Trump'ın kuklası BAE ve Suud

Avrupa’da düzenlenen bir protesto gösterisinde ABD’nin talimatıyla terör devleti İsrail’e boyun eğen BAE ve Suudi liderler Trump’ın kölesi ş..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı