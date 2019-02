HAK-İŞ Başkanı Arslan: "Merhum Erbakan’ı rahmetle anıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 54. Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının sekizinci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 54. Hükümetin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan’ın vefatının sekizinci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Arslan, "54. Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş hareketinin lideri, ilim, fikir, devlet ve dava adamı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Merhum Erbakan, Türk siyasi tarihindeki en önemli devlet, siyaset vebilim adamlarından bir tanesi olmuştur. Yaşamını öğrenmeye ve öğretmeye adayan Erbakan, mücadelesine olan inancı, davasına ve ilkelerine olan bağlılığı ile hem iyi bir hoca hem de üstün bir lider olarak genç nesillere örnek olmuştur. Erbakan, davası için verdiği mücadele azmi ve önemli hizmetleriyle Türk halkının sevgisini ve takdirini kazanmış kıymetli bir lider olarak siyasi tarihimizde yerini almıştır. Necmettin Erbakan, hayatını davasına adayan, hasta yatağında iken bile davası için çırpınan ve vasiyet eden bir dava adamı olmuştur. Üstlendiği görevlerde milletine hizmet etmeyi her şeyin üstünde gören Erbakan, Türkiye’nin maddi, manevi ve kültürel alanları başta olmak üzere her alanda gelişmesi ve kalkınması için önemli katkılarda bulunmuştur. Yaşamı boyunca ülkesinin refahını, halkının temel hak ve özgürlüklerini savunan Erbakan, ekonomik ve demokratik gelişimin sağlanması konusunda önemli ve adından söz edilen projeleri hayata geçirmiştir. Merhum Erbakan, hayatı boyunca güçlünün değil haklının üstün olduğunu, herkes için adaletin, özgürlüğün, iş ve aşın gerekli olduğu anlayışıyla hareket etmiştir. Merhum Erbakan, alınteri, üretim ve istihdamın değerini bilen, emeğe ve emekçiye olan bakışıyla her zaman pozitif ve emekçiden yana olmuştur. Vefatının 8. sene-i devriyesinde, 54. Hükümetin Başbakanı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Türk siyasi hayatına olan katkıları, Türk milletine öğrettikleri ve mücadeleci kişiliğiyle şükranla, minnetle ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.