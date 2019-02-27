0553 313 94 23

HAK-İŞ Başkanı Arslan: "Merhum Erbakan’ı rahmetle anıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 54.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:02
HAK-İŞ Başkanı Arslan: "Merhum Erbakan’ı rahmetle anıyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 54. Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının sekizinci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.


HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 54. Hükümetin Başbakanı merhum Necmettin Erbakan’ın vefatının sekizinci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Arslan, "54. Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş hareketinin lideri, ilim, fikir, devlet ve dava adamı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 8. sene-i devriyesinde rahmetle anıyoruz. Merhum Erbakan, Türk siyasi tarihindeki en önemli devlet, siyaset vebilim adamlarından bir tanesi olmuştur. Yaşamını öğrenmeye ve öğretmeye adayan Erbakan, mücadelesine olan inancı, davasına ve ilkelerine olan bağlılığı ile hem iyi bir hoca hem de üstün bir lider olarak genç nesillere örnek olmuştur. Erbakan, davası için verdiği mücadele azmi ve önemli hizmetleriyle Türk halkının sevgisini ve takdirini kazanmış kıymetli bir lider olarak siyasi tarihimizde yerini almıştır. Necmettin Erbakan, hayatını davasına adayan, hasta yatağında iken bile davası için çırpınan ve vasiyet eden bir dava adamı olmuştur. Üstlendiği görevlerde milletine hizmet etmeyi her şeyin üstünde gören Erbakan, Türkiye’nin maddi, manevi ve kültürel alanları başta olmak üzere her alanda gelişmesi ve kalkınması için önemli katkılarda bulunmuştur. Yaşamı boyunca ülkesinin refahını, halkının temel hak ve özgürlüklerini savunan Erbakan, ekonomik ve demokratik gelişimin sağlanması konusunda önemli ve adından söz edilen projeleri hayata geçirmiştir. Merhum Erbakan, hayatı boyunca güçlünün değil haklının üstün olduğunu, herkes için adaletin, özgürlüğün, iş ve aşın gerekli olduğu anlayışıyla hareket etmiştir. Merhum Erbakan, alınteri, üretim ve istihdamın değerini bilen, emeğe ve emekçiye olan bakışıyla her zaman pozitif ve emekçiden yana olmuştur. Vefatının 8. sene-i devriyesinde, 54. Hükümetin Başbakanı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Türk siyasi hayatına olan katkıları, Türk milletine öğrettikleri ve mücadeleci kişiliğiyle şükranla, minnetle ve rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:02
  1. bilim
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerel seçim öncesi son anket!
    1. Yerel seçim öncesi son anket!
    2. Söke Adliyesi’nden kan bağışı
    3. Türk Telekom, Nokia’nın yeni Bulut..
    4. Kıbrıs Gazisi, askeri törenle toprağa..
    5. Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya..
    6. 100 Yaş Evi üyeleri yabancı dil..
    7. PSA Grubu'nun 2018 yılı finansal..
    8. Suriye'deki iç savaşta ölen 5 İran..
    9. Avrupa’dan Bağcılar’a "12 Yıldızlı..
    10. Büyükşehir, Muğla’ya 1 milyar 120..
    11. O örgüt yüzünden İslam karşıtlığı arttı!
    12. Osmanlı Ocakları Federasyonu,..
    13. Erciyes'te dünya kupası heyecanı
    14. Baro’dan Talasemi ile mücadeleye destek
    15. Çankırı’da huzurevi sakinleri sergi..
    16. Başkan Alemdar: “Geleceği planlayan..
    17. Tehlikeye aldırış etmediler, demir..
    18. Demir’den, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    19. Erzurum’da ‘Ülkücü’ buluşma
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor