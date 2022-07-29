Hak-hukuk-adalet(!) İBB metro çalışanlarına Temmuz ayı ek zammı yok..
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki metro çalışanlarına Temmuz ayı ilave zammı yapılmadı. Demiryol-İş İstanbul Şube Başkanı Nuri Usta, 5 Ağustos Cuma günü yaşadıkları sıkıntıları anlatmak üzere İstanbul Saraçhane'de basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.
Yeniakit.com.tr
"Hak-hukuk-adalet" çığırtkanı CHP'nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, metro çalışanlarına Temmuz ayı ek zammı yapmadı.
İBB metrosu çalışanlarına Ocak ayında yüzde 36 zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete Temmuz ayı zammı yapmasından sonra ise, Türkiye genelinde hemen her şirket çalışanlarına ek zam yaptı.
Saraçhane'de toplanacaklar
İBB metrosu işçileri ise ek zamdan yararlanamadı.
CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB metrosu çalışanlarına ek zam yapılmayacağını duyuran Demiryol-İş İstanbul Şube Başkanı Nuri Usta, bünyelerindeki sendika üyelerine gönderdiği mesajda, "5 Ağustos Cuma günü yaşadığımız sıkıntıları İstanbul Saraçhane'de açıklayacağız." ifadelerini kullandı.