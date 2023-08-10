Hainlik daha başka nasıl olur! Fatih Portakal ve ortağı işbaşında

Fondaş medyanın algı operatörlerinden Fatih Portakal yeni bir skandalla gündemde.

Bir video paylaşım platformunda zehir saçan Portakal, sözde elinde Türk Lirası bulunan vatandaşları uyardı.

Hainin ortağı Kamu Bankası artığı

Türkiye'nin enflasyonla mücadele ettiği bu dönemde vatandaşlara provokatif bir çağrı yapan Fatih Portakal'ın sözleri, "Hainlik daha başka nasıl olur" dedirtti.

İnsanları adeta ihtiyaçlarından çok daha fazla ürün almaları yönünde çağrı yapan Portakal, hainlik yaparken suç ortağının ise daha önce bir kamu bankasında Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan ve şuan Başkent Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Şenol Babuşcu olduğunu söyledi.

Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eğer paranız varsa; Enflasyon ortamında günlük hayatınızda sürekli olarak kullandığınız ve hızlı tükettiğiniz ürünleri bol alarak birikim yapabilirsiniz. Sürekli fiyatı artan, çok fazla yer kaplamayan ve sürekli ihtiyacınız olacak ürünleri enflasyonist ortamda toptan almak faydalı olacaktır.

"Türkler PKK'ya teşekkür etmeli"

Yıllar önce arpasını aldığı FOX TV'de bebek katili PKK'ya güzellemeler yapan Portakal "Türkler PKK'ya teşekkür etmeli" şeklinde alçak ifadeler kullanmıştı.