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Gündem Hainlere kucak açan Alman Hükümeti'nden Demirtaş hamlesi!
Gündem

Hainlere kucak açan Alman Hükümeti'nden Demirtaş hamlesi!

Can Dündar, FETÖ'cü Zekeriya Öz ve Fikret Seçen başta olmak üzere Türkiye düşmanı vatan hainlerini kucağında besleyen Almanya, yaklaşık 4 yıldır tutuklu yargılanan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 13:58:00 -
Hainlere kucak açan Alman Hükümeti'nden Demirtaş hamlesi!

FETÖ’cü ve PKK’lı vatan hainlerinin sığınağı haline gelen Alman hükümeti, ‘terör’ suçlarından 4 yıldır tutuklu yargılanan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili skandal bir talepte bulundu.

Almanya’da Sol Parti Milletvekili Helin Evrim Sommer’in Demirtaş’ın AİHM kararı ile ilgili verdiği soru önergesine, Alman Hükümeti ilk defa Demirtaş’ın derhal serbest bırakılması gerektiğine dönük bir yanıt verdi.

Türkiye'ye skandal çağrı!

Sol Parti milletvekili Helin Evrim Sommer Alman hükümetine yönelttiği soru önergesinde; Avrupa Konseyi başkanlığı çerçevesinde, Demirtaş’a yönelik AİHM kararının uygulanması için hangi somut önlemleri destekleyeceğini sordu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Miguel Berger verdiği yanıtta, AİHM kararına değinerek, Selahattin Demirtaş’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir şekilde, siyasi sebeplerden dolayı tutuklu bulunduğunu söyledi.

Miguel Berger Alman hükümeti adına verdiği cevapta, Türkiye'yi Selahattin Demirtaş’ı derhal serbest bırakmaya çağırırken, Türkiye'nin AİHM kararlarını uygulamasını sağlamak için Avrupa Konseyi organlarında çalışmaya devam edeceğini belirtti.

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