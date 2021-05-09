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Hainler için hiçbir yer güvenli değil... Çok sayıda terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 14:56:00 - 2021-05-09 15:22:12

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdiğini belirtti.

Teröristlere geçit yok

Terör örgütü PKK’ya her karşı her birimi ile etkili bir şekilde mücadele eden Türkiye teröristlere geçit vermiyor. Milli Savunma Bakanlığı “Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!” notu ile sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama da, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

BEHÇET NACAR

eminim ölmüştür ama okadardeğil.
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