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Gündem Hainler ateş açtı! 1 aslanımız şehit oldu
Gündem

Hainler ateş açtı! 1 aslanımız şehit oldu

Kilis’in Suriye-Türkiye sınırında, bir askerimiz açılan ateş sonucu şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 08:06:00 -
Hainler ateş açtı! 1 aslanımız şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye’den yasadışı geçmek isteyen bur guruba “Dur” ihtarında bulundu. Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., ağır yaralandı.

Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehidin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Şehidin canezasi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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