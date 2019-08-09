Hainler Afrin'de TSK üssüne saldırdı! Yaralılar var Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Afrin'de bir TSK üssüne düzenlediği saldırı sonucu iki askerin yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur" denildi. ÖSO güçlerinin mevzilerine sızmaya çalıştılar Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Mare'nin güneydoğusundaki Tüveys bölgesinde ÖSO güçlerinin mevzilerine sızma girişiminde bulundu. Çıkan çatışmalarda bir ÖSO mensubu öldü, 5 ÖSO mensubu yaralandı. Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Bölgede yaşayan 250 bin civarındaki sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, zaman zaman ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişiminde bulunarak saldırılar düzenliyor.

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