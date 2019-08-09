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Hainler Afrin'de TSK üssüne saldırdı! Yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Afrin'de bir TSK üssüne düzenlediği saldırı sonucu iki askerin yaralandığını açıkladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:33
Hainler Afrin'de TSK üssüne saldırdı! Yaralılar var

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur" denildi. 

ÖSO güçlerinin mevzilerine sızmaya çalıştılar

Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Mare'nin güneydoğusundaki Tüveys bölgesinde ÖSO güçlerinin mevzilerine sızma girişiminde bulundu.

Çıkan çatışmalarda bir ÖSO mensubu öldü, 5 ÖSO mensubu yaralandı.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Bölgede yaşayan 250 bin civarındaki sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, zaman zaman ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişiminde bulunarak saldırılar düzenliyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:33
  1. afrin
  2. TSK üssü

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  • ÖmerÖmer47 dk önce
    Nerde varsa terör yuvaları yok edilmeli kolay değil ama başka türlü olmaz Amerika İsrail desteği ile fıratın Doğusu terör devleti kurmak istiyorlar asıl hedef Türkiye’dir ama başaramayacaklar Allah’ın izniyle yok olup gidecekler
  • uyan tcuyan tc52 dk önce
    siz hala yahudistan abd siyle anlaşmaya çalışın ne kadar korkak millet olduk yahu akp yetti gari bir gece geleceksen gel gayri. göz boyayıp durma

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