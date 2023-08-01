Hain PKK ile mücadelemiz kıyamete kadar sürecek!

Türkiye’nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK’ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK’nın sınırötesinde yaptığı Pençe Harekatları ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ederken, şehitlerimizin kanları ise yerde kalmıyor.. Elbette ateş düştüğü yeri yakıyor.. Tüm şehitlerimize Allah (cc) rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Ülkemizde özellikle Süleyman Soylu tarafından göreve getirilen Ali Yerlikaya önderliğinde İçişleri Bakanlığımız doludizgin görevine devam ediyor çok şükür. Bu terörist grupların sonu mutlaka gelecektir. Önceki gün de, Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan kahramanları tebrik etmişti. İnşallah ülkemizin tüm topraklarında hainlere karşı mücadelemiz sonuna dek sürecektir. Bu hassasiyet içerisinde Mevlam, tüm güvenlik güçlerimize yardım eylesin, başarı getirsin inşallah.