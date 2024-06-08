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Gündem Hain kalkışmada 1 vatandaşı şehit etmişti! FETÖ'cü hain yakalandı
Gündem

Hain kalkışmada 1 vatandaşı şehit etmişti! FETÖ'cü hain yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 00:00:00 -
Hain kalkışmada 1 vatandaşı şehit etmişti! FETÖ'cü hain yakalandı

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul'da 1 kişiyi tabancayla vurarak şehit eden FETÖ firarisi, yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalandı.

İzmir'de Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen hain darbe kalkışması esnasında, İstanbul'da 1 kişiyi tabancayla vurarak şehit eden firari Savaş Çiftçi'nin ilçede bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Hakkında kesinleşmiş 200 yıl hapis cezası bulunduğu ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen Çiftçi, polis ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan Savaş Çiftçi, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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