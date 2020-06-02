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Hain Can Dündar’ın kaçak villası ile ilgili sıcak gelişme

Hain Can Dündar’ın Bodrum'daki milyon dolarlık villası için yıkım kararı çıktı. Dündar’ın evinin kaçak bölümlerinin 11 Haziran'da yıkılacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 13:24:00 -
Hain Can Dündar’ın kaçak villası ile ilgili sıcak gelişme

MİT TIR'ları davasında devletin gizli belgelerini elde edip yayınlamaktan ceza alan, Almanya'ya firar ettiği için hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan hain Can Dündar'ın Bodrum'daki milyon dolarlık villası için yıkım kararı çıktı. Hazine arazisine kaçak yapılar yaptıran Can Dündar’ın evinin kaçak bölümlerinin 11 Haziran'da yıkılacağı öğrenildi.

Can Dündar’ın Bodrum’un en gözde mahallelerinden biri olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan lüks villasının 28 metrekaresinin orman arazisini, 188 metrekaresinin ise Hazine arazisini işgal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü harekete geçti.

Müdürlüğün isteği doğrultusunda villada inceleme yapan Bodrum Belediyesi Yapı ve İmar ekipleri, villanın yüzme havuzunun yanı sıra 'pergole, asma balkon ve çardak' kısımlarının da kaçak olarak yapıldığını tespit edildi.

'Yapı Kayıt Belgesi'nin olmadığı ortaya çıktı

Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de uydu fotoğraflarından Dündar’ın villasındaki kaçak kısımların tamamını tespit etti.     

Yapılan incelemelerin ardından, işgal edilen devlet arazileri ve kaçak olarak yapılan 'havuz, pergole, asma balkon ve çardak' bölümlerinin hiçbirinin 'Yapı Kayıt Belgesi' olmadığı ortaya çıktı.

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