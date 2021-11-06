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Gündem Hain Can Dündar "ittifakta çözülme var" deyip ağladı
Gündem

Hain Can Dündar "ittifakta çözülme var" deyip ağladı

Millet İttifakı'nda yaşanan çözülmeyi itiraf eden firari vatan haini Can Dündar, Meral Akşener'in "ben başbakan olacağım" çıkışının CHP ve HDP'de ciddi rahatsızlığa yol açtığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 13:34:00 - 2021-11-06 13:35:02

Türkiye'de hüküm giyen firari vatan haini Can Dündar, CHP, İYİ Parti ve gizli olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin içerisinde yer aldığı Millet İttifakı'nda büyük bir çözülme yaşandığını itiraf etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek amacıyla oluşturulan kirli koalisyonu açık etmemek için son derece temkinli davrandığını belirten Can Dündar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ben başbakan olacağım" çıkışının ittifak ortakları CHP ve HDP'yi ciddi manada rahatsız ettiğini dile getirdi.

"CHP'nin bu durumdan rahatsız olduğu doğru" diyen Dündar sözlerinin devamında CHP'nin İstanbul'u HDP'nin desteğiyle kazandığını belirtti.

Milliyetçi geçinen İYİ Parti ile terör destekçisi HDP arasında ılımlı mesajların gidip geldiğini de itiraf eden Dündar şunları kaydetti:

"İstanbul seçiminden feyz alınarak HDP'nin de desteği isteniyordu bu koalisyonda ve karşılıklı ılımlı mesajlar gidip geliyordu. Birden Akşener el yükseltince orda da bir çözülme oldu."

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