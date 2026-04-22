Haier Bosphorus Challenger Cup İş Birliği Basına Tanıtıldı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Haier, Haier’in ana sponsorluğunda düzenlenecek olan Haier Bosphorus Challenger Cup turnuvasına ilişkin iş birliğini, 22 Nisan 2026 tarihinde TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen basın lansmanıyla birlikte kamuoyuna duyurdu.

Basın lansmanına; Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil ve Haier Europe Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz katıldı.

18–23 Mayıs 2026 tarihleri arasında TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan organizasyon kapsamında, iş birliğinin detayları ve turnuvanın genel çerçevesi basın mensuplarıyla paylaşıldı. Turnuvanın, dünya tenisinin önemli sporcularını İstanbul’da ağırlaması öngörülüyor.

Uluslararası Güçlü İş Birliği

Dünyanın önde gelen markalarından Haier’in, global tenis ekosistemindeki güçlü konumu dikkat çekiyor. Haier’in, ATP Tour’un Gold Partner’ı ve Roland Garros’un resmi partnerlerinden biri olması, bu iş birliğinin uluslararası değerini daha da artırıyor.

Türk Tenisi İçin Stratejik Bir Adım

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil basın lansmanında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Haier gibi global ölçekte tenisle güçlü bağları bulunan bir markayla iş birliği yapmak, Türk tenisi adına son derece kıymetli bir adımdır. ATP Tour’un Gold Partner’ı ve Roland Garros’un resmi partnerlerinden biri olan Haier’in bu deneyimini ülkemize taşıması, yalnızca bir sponsorluk değil; aynı zamanda bilgi, vizyon ve uluslararası standartların paylaşımı anlamına geliyor.

TTF İstanbul Tenis Eğitim Merkezi’nde düzenlenecek ilk ATP Challenger turnuvası olma özelliğini taşıyan bu organizasyon, bizim için ayrı bir anlam ifade ediyor.

Bu turnuva ile birlikte İstanbul’un uluslararası tenis takvimindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Türkiye Tenis Federasyonu olarak hedefimiz; tenisi daha erişilebilir kılarken, uluslararası başarılarla güçlenen bir yapı inşa etmektir. Bu doğrultuda, böylesi güçlü ve stratejik iş birliklerinin Türk tenisinin gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Küresel ölçekte değer üreten markalarla kurduğumuz bu ortaklıkların, sporcularımıza daha fazla fırsat sunarak ülkemizi uluslararası tenis sahnesinde daha ileriye taşıyacağına inanıyoruz.”

Haier’den Türk Tenisine Güçlü Destek

Haier Europe Türkiye, Güney Avrupa ve Gelişen Pazarlar Genel Müdürü Gözde Küçükyılmaz Gözde Küçükyılmaz yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Dünyanın 1 numaralı beyaz eşya markası Haier olarak sporu, özellikle de tenisi; disiplin, performans ve sürdürülebilir başarı değerleriyle örtüşen güçlü bir alan olarak görüyoruz. Global ölçekte ATP Tour ve Roland Garros gibi prestijli organizasyonlarla kurduğumuz iş birliklerini Türkiye’ye taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Türkiye Tenis Federasyonu’nun ATP Challenger seviyesinde bir turnuvayı ülkemize kazandırma yönündeki vizyonu ve kararlılığı son derece kıymetli. Bu önemli organizasyonu Türkiye’ye getirdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz.

Haier Bosphorus Challenger Cup ile yalnızca bir turnuvaya destek vermekle kalmıyor; aynı zamanda Türkiye’de tenis kültürünün gelişimine katkı sağlamayı, genç sporcular için ilham verici bir platform oluşturmayı hedefliyoruz. İstanbul gibi iki kıtayı buluşturan bir şehirde böylesine önemli bir organizasyonun parçası olmak, markamızın uluslararası vizyonuyla da örtüşüyor. “Bir Numara ile Oyna” felsefemizi Türkiye’de de bu sponsorlukla kullanıcılarımızla buluşturacağız.

Önümüzdeki dönemde de spora ve sporun birleştirici gücüne yatırım yapmaya devam ederek, hem global hem yerel ölçekte değer yaratmayı sürdüreceğiz.”

İstanbul’da Üst Düzey Tenis Heyecanı

Haier Bosphorus Challenger Cup, İstanbul’un uluslararası spor organizasyonları açısından artan cazibesini bir kez daha ortaya koyarken, Türkiye’nin tenis alanındaki organizasyon gücünü de pekiştirmeyi hedefliyor.

Türkiye Tenis Federasyonu, “Herkes için Tenis” vizyonu doğrultusunda, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle Türk tenisinin gelişimini sürdürülebilir şekilde desteklemeye devam edecektir.