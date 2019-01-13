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Hagi'den flaş açıklama: Hayır demem!

Eski Galatasaraylı futbolcu Gheorghe Hagi'nın oğlu Ianis Hagi, Galatasaray'dan gelecek transfer teklifine hayır diyemeyeceğini itiraf etti.

13 Ocak 2019 Pazar 16:17
Hagi'den flaş açıklama: Hayır demem!

Romanya'nın Viitorul takımında forma giyen, eski Galatasaraylı futbolcu Gheorghe Hagi'nın oğlu Ianis Hagi, sarı-kırmızılı ekipten gelecek olası bir teklifi geri çevirmeyeceğini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde Viitorul'un kamp yaptığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ianis Hagi, "Hagi isminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ama gelecek ne gösterir bilemiyorum. Tabii ki Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem." dedi.

İstanbul doğumlu olduğunu hatırlatan Ianis, kendisini yarı Türk hissettiğini ifade etti.

"Türkiye'de oynamak isterim"

2018 yılının kendisi için çok başarılı geçtiğinin altını çizen Ianis Hagi, "Benim için olağanüstü bir yıldı. Bir sene önce Fiorentina'dan doğrudan buraya kampa transfer olarak geldim. Bana göre çok iyi bir karar aldım. Çünkü Fiorentina'da fazla oynama şansı bulamadım. Burada ise çok iyi bir dönem geçirdim ve kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şu an Viitorul da mutlu olduğunu ancak kariyeri için bir adım atmak istediğini vurgulayan Ianis, "Türkiye'de doğmuş olduğum için Türkiye'de oynamak da isterim ama ne olacağını zaman gösterecek." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 16:17
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