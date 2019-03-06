Hagi ile ilgili bomba Fenerbahçe itirafı

Romanya'da bir televizyon programına konuşan Ioan Becali, Gheorghe Hagi'nin Galatasaray'da maaşını almakta geciktiği bir dönemde futbolcuyu Fenerbahçe'ye teklif ettiğini açıkladı.

''Fatih Terim'e durumu anlattım''

Becali, yaptığı açıklamada ''Galatasaray, Hagi'nin maaşını ödemekte gecikiyordu. Yılda 3,4,5 milyon kazanıyordu. Ardından Fenerbahçe'ye gittim ve büyük bir bomba patlatmak istiyor musunuz diye sordum. Başkanları ise 'Bunu yapmak için tüm polislerle konuşmam gerekiyor. Çünkü iç savaş çıkabilir.' dedi. Ben de ardından Fatih Terim'e durumu anlattım. Sözleşmemizde özel bir madde vardı. Parasını almazsa ayrılabilirdi. Fatih Terim, ardından herkesle konuşmuş. O gün içinde tüm para yattı.'' sözlerini kullandı.