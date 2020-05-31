Hafter’in ölüm ve tecavüz günlüğü!

Mehmet Aydın

Libya’daki terörist Hafter militanlarından alınan bölgelerde, insanlık suçlarının kanıtları bir bir ortaya çıkmaya başladı... Hafter’e bağlı yabancı paralı askerlerin işgal altında tuttuğu bölgelerdeki Libyalı genç kız ve kadınlara taciz ve tecavüzde bulunduğu ve birçoğunu hapsederek bu ahlaksızlıkları için kullandığı belirlendi.

Son dönemde teröristlerinden kurtarılan bölgelerde iletişim kurulan kadın ve kızların yaşanan ahlaksızlıkları anlattığı ancak ailelerinin onuru için bunu gizledikleri bilgisi verildi. Libyalı kadın ve kızları çoğu zaman aç bırakıp ahlaksızlığa zorladıkları da öğrenilen Hafter milislerinin, sivilleri katledip gömdükleri toplu mezarların ilki de dün bulundu.

Başkent Trablus’un güneyinde, Hafter’e bağlı milislerden kurtarılan bir bölgede anne, baba ve iki çocuğun gömüldüğü bir toplu mezar bulundu.

Fotoğraflar paylaşıldı

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkentin güneyindeki Aziziye bölgesinde, Hafter milislerinden kurtarılan Saadiye mevkisinde Libya Kızılayı birliklerinin toplu bir mezara rastladığı ve bunu Aziziye bölgesi savcılığına bildirdiği ifade edildi. Adli tıp birimlerinin, bölgedeki toplu mezardan anne, baba ve iki çocuğun bozulmamış cesetlerine ulaştığı belirtilen açıklamada, bu cesetlerin, Kasım 2019’da yakındaki polis karakoluna haklarında kayıp ilanı verilen bir aileye ait olması ihtimali üzerinde durulduğu vurgulandı. Açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, faillerin bulunarak adalete teslim edilmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedilerek toplu mezarlardan çıkan cesetlerin üzerindeki kıyafetlerin de görüldüğü fotoğraflar paylaşıldı.

DEAŞ tarzı mayın tuzağı

Libya ordusunun kurtarılan bölgelerdeki arama tarama faliyetleri de sürüyor. Birçok bölgeden kaçan Hafter’e bağlı milislerin çok sayıda sivilin ölmesine neden olan patlayıcılardan binlercesini Trablus’un güneyinde yerleştirdiği ortaya çıkarken güvenlik uzmanları bu yöntemin terör örgütü DEAŞ tarafından uygulandığına da dikkati çekti. Libya Hükümeti yetkilileri şu ana kadar büyük bölümü bölge halkının evlerine yerleştirilmiş 280’i EYP olmak üzere 600’den fazla patlayıcı düzeneğinin tespit edildiğini açıkladı. Bölgeye sivillerin girişinin yasaklanmasına rağmen, evlerini kontrol etmek için gelen çok sayıda sivilin de söz konusu patlayıcılar nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.