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Dünya

Hafter'e çok büyük darbe! Sağ kolu yakalandı

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri terörist Hafter'in sağ kolu olarak tanınan Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Omar Tantush yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 20:28:00 -
Hafter'e çok büyük darbe! Sağ kolu yakalandı

Libya'yı ele geçirmeye çalışan terörist Halife Hafter'e hiç beklemediği bir darbe vuruldu. Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Omar Tantush yakalandı.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Hafter'in sağ kolu olarak bilinen Tümgeneral Omar Tantush Libya ordusu tarafından yakalandığı belirtilerek, "Libya'da Hafter güçlerinin Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Omar Tantush, UMH güçleri tarafından yakalandı" denildi.

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