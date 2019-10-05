"Hafter'e bağlı Ruslar öldürüldü!" Libya'yı ele geçirmek için Trablus'a saldırı başlatan darbeci General Halife Hafter için çalışan 35 Rus askerin öldüğü iddia edildi.

Libya'da Halife Hafter safında savaşan 35 Rus paralı askerin öldürüldüğü öne sürüldü. İddiaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın paralı asker teşkilatı Libya'da ağır kayıplar verdi. Rus paralı askerlerin Libya'da Hafter yanında savaştığına dair bilgiler daha önce de servis edilmişti. Rusya'nın Libya'da yürüttüğü askeri faaliyetlere karşı petrol, demiryolu ve otoyol işletmeleri aldığı ifade ediliyordu. "Çatışmalarda öldüler" Söz konusu haber sitesinin Rus paralı asker kaynaklarına dayandırdığı haberde, Rus paralı asker şirketi Vagner'e bağlı en az 35 kişinin çatışmalarda öldüğü aktarıldı. Libyalı savaş ağası Halife Hafter geçtiğimiz Nisan ayında başkent Trablus’a bir saldırı başlattı.Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu (LUO), ülkenin büyük bir bölümünün kontrolü altında tutuyor. Ancak beş ay geçmiş olsa da Hafter’e bağlı güçler Trablus’u ele geçirmeye yakın görünmüyor. Kaynak: Mepa News

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