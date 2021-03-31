Hafter ve Rusya’nın savaş hazırlığı

Münübe Yılmaz

BM öncülüğünde Libya’da barış çabaları sürerken ülkedeki terörist Hafter ve destekçisi Rusya, savaş hazırlığı yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Libya Ordusu’nun “Rusya, Sirte’ye mevzi kazıyor” açıklamasından sonra Moskova’nın Suriye üzerinden Bingazi’ye militan desteği de sürmüştü. Önceki gün yaşananlar ise terörist Hafter ile Rusya’nın gerçek niyetini gözler önüne koydu. Hafter’e bağlı güçler Bingazi’de savaş tatbikatı yaparken, paralı Rus askerleri Wagner de katılım sağladı.

Oluşturulan bir karargahta Hafter’e üst düzey komutanlar oluşturulan alan üzerinden planları aktardı. Daha sonra sahada gerçekleştirilen saldırı ve savunma taktiklerine Rus Tigr-M askeri araçlarını kullanan Wagner milisleri de katıldı. Ayrıca Rus askerlerinin kullandığı Su-24 saldırı uçakları da tatbikatta görev aldı.