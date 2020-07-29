Hafter saflarında savaşırken yakalandılar! Libya ordusu kararını duyurdu
Libya, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in saflarında savaşırken yakalanan çocuklardan bazılarının serbest bırakıldığını açıkladı.
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in saflarında savaşırken yakalanan çocuklardan bazılarının serbest bırakıldığını açıkladı.
Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, Hafter için savaşırken yakalanan 18 yaş altı çocuklardan bazılarının serbest bırakıldığı bildirildi.
Açıklamada, serbest bırakılan çocukların sayılarıyla ilgili bilgi verilmedi.