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Aktüel Hafter milisleri göstericileri keyfi olarak alıkoyuyor
Aktüel

Hafter milisleri göstericileri keyfi olarak alıkoyuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:57:57 -
Hafter milisleri göstericileri keyfi olarak alıkoyuyor

TRABLUS (AA) - Libya'da, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki el-Merc kentinde yaşanan protestoların ardından 12 Eylül'den bu yana milislerin keyfi alıkoyma kampanyası yürüttüğü belirtildi.

Libya'daki Libya Hak İhlalleri İzleme Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, milislerin protestolar sonrası 12 Eylül'den bu yana aktivistleri keyfi olarak alıkoyduğu aktarıldı.

Açıklamada, son gösterilerilere katılan Menam Muhammed en-Nazuri'nin evinin yakınlarında alıkonulduğu ifade edildi.

İlk belirlemelere göre 30 kişinin alıkonulduğu ve son rakamların belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'ne (TM) bağlı geçici hükümetten söz konusu alıkonmalara son verilmesi ve şimdiye kadar alıkonulan kişilerin serbest bırakılması istendi.

Merc ve Bingazi kentinde, ağırlaşan yaşam şartlarını protesto için bir süredir gösteriler düzenleniyor. Göstericileri şiddet kullanarak bastırmaya çalışan Hafter güçleri ise şimdiye kadar bir göstericiyi öldürdü, bir çoğunu da yaraladı.

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