  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Hafter ile Yunanistan anlaşmıştı... Türkiye'ye "ortak düşman" dediler

Yunanistan ile Libya'yı ele geçirmeye çalışan darbeci general Halife Hafter'in imzaladığı anlaşmada yeni detaylar ortaya çıktı. Hafter’in sözde dışişleri bakanı Abdulhadi Huveyj'nin, “Ortak düşmanımız Türkiye’ye karşı Yunanistan’la her türlü ittifaka hazırız” dediği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 14:29:00 - 2020-07-04 16:42:22
Hafter ile Yunanistan anlaşmıştı... Türkiye'ye "ortak düşman" dediler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’le resmi muhataplığı bir üst noktaya taşıyan Atina’nın giderek garipleşen pozisyonu ilgiyle izleniyor. Önceki gün Libya doğusundaki Tobruk’u ziyaret ederek Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’le buluşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Libya’nın Türk mallarını, Yunan mallarıyla değiştirmek istediği” iddiasında bulundu.

"Ortak düşmanımız Türkiye"

Taraflar, ‘ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve ikili ticaretin artırılması için Bingazi kentinde bir konsolosluk açılmasını’ da müzakere etti. Hafter’in sözde dışişleri bakanı Abdulhadi Huveyj ise “Ortak düşmanımız Türkiye’ye karşı Yunanistan’la her türlü ittifaka hazırız” dedi.

Gelişmeleri yorumlayan Libyalı gazeteci Abdullah Çerkesî, Libya’nın Hafter’i destekleyen ülkelerce 3’e bölünme çabalarına ilişkin şunları söyledi:

Fransa, BAE ve Mısır petrol gelirlerinin Trablus’a gitmesini asla istemiyor. Özellikle Fransa, Rusya’nın dahil olmasıyla kendini dışarıda kalmış hissediyor. Bu nedenle her türlü yolu deniyor. Hafter’in ateşkes müzakerelerinde petrol üretiminin yeniden başlayacağını duyurmasının nedeni, Türkiye’nin desteğini alan el-Vifak güçlerinin Sirte’yi ele geçirmesine engel olmak. Çünkü Sirte alınırsa petrol kaynaklarına ulaşamayacaklar.

Kaynak: Yeni Şafak

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

Libya son durum Sirte ve Cufra neden önemli?
Libya son durum Sirte ve Cufra neden önemli?

Dünya

Libya son durum Sirte ve Cufra neden önemli?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mazlum

yiyorsa yunanistan askerlerini libyaya göndersene bir boyunun ölçüsünü alalım o etekli askerlerine birde fistan giydirelim varmısın
  • Yanıtla

ömer

ayranları yok icmeye mumla gider hacede
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı