Hafter ile Yunanistan anlaşmıştı... Türkiye'ye "ortak düşman" dediler

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’le resmi muhataplığı bir üst noktaya taşıyan Atina’nın giderek garipleşen pozisyonu ilgiyle izleniyor. Önceki gün Libya doğusundaki Tobruk’u ziyaret ederek Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’le buluşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Libya’nın Türk mallarını, Yunan mallarıyla değiştirmek istediği” iddiasında bulundu.

"Ortak düşmanımız Türkiye"

Taraflar, ‘ikili ilişkilerin ilerletilmesi ve ikili ticaretin artırılması için Bingazi kentinde bir konsolosluk açılmasını’ da müzakere etti. Hafter’in sözde dışişleri bakanı Abdulhadi Huveyj ise “Ortak düşmanımız Türkiye’ye karşı Yunanistan’la her türlü ittifaka hazırız” dedi.

Gelişmeleri yorumlayan Libyalı gazeteci Abdullah Çerkesî, Libya’nın Hafter’i destekleyen ülkelerce 3’e bölünme çabalarına ilişkin şunları söyledi:

“Fransa, BAE ve Mısır petrol gelirlerinin Trablus’a gitmesini asla istemiyor. Özellikle Fransa, Rusya’nın dahil olmasıyla kendini dışarıda kalmış hissediyor. Bu nedenle her türlü yolu deniyor. Hafter’in ateşkes müzakerelerinde petrol üretiminin yeniden başlayacağını duyurmasının nedeni, Türkiye’nin desteğini alan el-Vifak güçlerinin Sirte’yi ele geçirmesine engel olmak. Çünkü Sirte alınırsa petrol kaynaklarına ulaşamayacaklar.”

Kaynak: Yeni Şafak