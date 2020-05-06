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Aktüel

Hafter güçleri Trablus’ta sivilleri vurdu: 3 ölü, 19 yaralı

Libya’da Hafter güçleri başkent Trablus’taki sivil yerleşim alanlarına Grad füzeleriyle düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 19 sivilin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 16:52:13 -
Hafter güçleri Trablus’ta sivilleri vurdu: 3 ölü, 19 yaralı

Libya’da Hafter güçleri başkent Trablus’taki sivil yerleşim alanlarına Grad füzeleriyle düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 19 sivilin yaralandığı bildirildi.


Libya’da Hafter güçleri başkent Trablus’un doğusunda bulunan Tacura bölgesindeki sivil yerleşim bölgelerine Grad füzeleriyle saldırı düzenledi. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin Tacura bölgesine düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 19 sivilin yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında 3 çocuğun bulunduğu ifade edildi.

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