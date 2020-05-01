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Aktüel

Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 ölü

Libya’da Hafter güçlerinin Trablus’ta sivil yerleşim alanlara düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:26:38 -
Hafter güçleri sivilleri hedef aldı: 2 ölü

Libya’da Hafter güçlerinin Trablus’ta sivil yerleşim alanlara düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.


Hafter’in ateşkes ilan etmesinden 24 saat sonra Hafter güçleri başkent Trablus’ta sivilleri hedef aldı. Hafter güçleri başkent Trablus’un güneyindeki Zanata bölgesine Grad füzeler ile saldırı düzenledi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Sağlık Bakanlığı Enformasyon Müdürü Emin el-Haşimi yaptığı açıklamada, Zanata bölgesindeki sivil yerleşim alanların hedef alındığı saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırı sonucu bölgede maddi hasar oluştuğu belirtildi. Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün yaptığı açıklamada, uluslararası çağrılara karşılık vererek ramazan ayı boyunca tüm askeri operasyonlara ara verdiklerini ve ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu.

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