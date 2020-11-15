Hafter çetesinden katliam! Bir tane daha bulundu
Libya’da darbeci Halife Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune'de yeni bir toplu mezar bulundu.
Libya’da darbeci Halife Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni bir toplu mezar bulunduğu bildirildi.
Libya’da Birleşmiş Milletler’in (BM) tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, darbeci Halife Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentindeki Meşru El-Rabt bölgesinde yeni bir toplu mezar bulunduğu bildirildi. Açıklamada, ekiplerin toplu mezardaki çalışmalarının sürdüğü ve şimdiye kadar 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Diğer yandan 10 gün önce aynı bölgede 5 toplu mezar daha bulunmuştu. Haziran ayından bu yana Terhune’de bulunan toplu mezar sayısı 26’ya yükseldi.