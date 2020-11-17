Haftasonu sokağa çıkma yasağı 21- 22 Kasım'da saat kaçta sokağa çıkmak yasak?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üzerine getirilen kısıtlama ve sokakta sigara içilmesi dahil geçerli olan kısıtlamalar nedeniyle bu sorunun cevabı da son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan haftasonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili son dakika açıklama yaptı. İşte detaylar...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Kabine toplantısı sonrası koronavirüs salgınında son durum ele alındı.
Haftasonu sokağa çıkma yasağı
Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında haftasonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. 21-22 Kasım'da geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı saat 10:00-20:00 arasında.