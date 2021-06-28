  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O köy alevlere teslim oldu! Evler tek tek küle döndü
Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik kilitlendi
Yahudi provokatörler provokasyona devam ediyorlar: Yine Filistinlilere saldırdılar
Husilerin Arabistan’a gönderdiği 2 İHA daha imha edildi!
Gündem Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik kilitlendi
Gündem

Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik kilitlendi

Mega kent İstanbul'da sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine başta köprü geçişleri olmak üzere trafik durma noktasına geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 08:49:00 -

Koronavirüs tedbirleri kapsamında son kısıtlama gününü yaşayan İstanbul, haftanın ilk gününe yoğun trafikle başladı. Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde yoğun trafik oluştu.

Trafik yoğunluğu 15 Temmuz Köprüsü'nde Uzunçayır'dan itibaren başlarken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bu yoğunluk Kozyatağı'ndan itibaren etkili olmaya başladı. Ayrıca TEM otoyolunda Ankara istikametine oluşan trafik yoğunluğu, Sultanbeyli'ne kadar etkili oldu.

Haftanın ilk gününde metrobüslerde de yoğunluk yaşanıyor. Beylikdüzü Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların metrobüste ayakta yolculuk yaptığı görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay