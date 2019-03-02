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Haftanın en fazla kaybettiren fonları

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

02 Mart 2019 Cumartesi 11:05
Haftanın en fazla kaybettiren fonları

En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,79'luk düşüşle Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 0,97'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,02-1,79
Bizim Portföy Altın Katılım BYF204,57-1,31
Ak Portföy Altın Fonu0,05-1,30
QNB Finans Portföy Gümüş BYF17,75-1,19
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,00-1,11
QNB Finans Portföy Altın BYF20,35-1,03
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,03-0,99
TEB Portföy Altın Fonu0,06-0,97
Halk Portföy Altın Katılım Fonu0,02-0,96
İş Portföy Altın Fonu0,03-0,95
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
NN Hay. Em. Altın EYF0,01-0,97
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,02-0,96
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,01-0,95
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,02-0,95
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,02-0,94
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,02-0,94
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,02-0,91
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,02-0,91
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,03-0,89
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,02-0,89

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:05
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