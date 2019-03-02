En fazla kaybettiren yatırım fonu bu hafta yüzde 1,79'luk düşüşle Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu oldu.

NN Hay. Em. Altın EYF ise yüzde 0,97'lik gerilemeyle bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,02 -1,79 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 204,57 -1,31 Ak Portföy Altın Fonu 0,05 -1,30 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 17,75 -1,19 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,00 -1,11 QNB Finans Portföy Altın BYF 20,35 -1,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,03 -0,99 TEB Portföy Altın Fonu 0,06 -0,97 Halk Portföy Altın Katılım Fonu 0,02 -0,96 İş Portföy Altın Fonu 0,03 -0,95 Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,01 -0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,02 -0,96 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,01 -0,95 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,02 -0,95 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,02 -0,94 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,02 -0,94 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,02 -0,91 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,02 -0,91 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,03 -0,89 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,02 -0,89

Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)