Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci okullarına hasret kaldı. Yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Milyonlarca öğrencinin ‘Okullar ne zaman açılacak?’ sorusuna cevap geldi. 1 Mart’ta kademeli olarak yüz yüze eğitim başlayacak. Peki, okula hafta kaç gün gidilecek?

Haftada kaç gün okul olacak?

15 Şubat’ta köy okulları tam zamanlı, tüm sınıflarda eğitim öğretime başlayacak. Yurt genelinde ise 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime kademeli olarak başlanacak. 1 Mart’ta 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidecek. Öğrencilerin hangi günlerde okula gideceği ise okullardan öğrenilebilecek.

Sınavlara hazırlanan 8. Ve 12. sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak okullarına dönecek.