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Eğitim Haftada kaç gün okul olacak?
Eğitim

Haftada kaç gün okul olacak?

Hangi günler okula gidilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle kasım ayında yüz yüze eğitime ara verildi. 25 Ocak’ta milyonlarca öğrenci üç haftalık ara tatile çıktı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 Mart itibariyle kademeli olarak ilkokul, 8. sınıf ve 12. sınıflarda yüz yüze eğiteme başlanacağını açıkladı. Peki, okula kaç gün gidilecek? Hangi sınıf hangi gün okula gidecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 15:56:00 -
Haftada kaç gün okul olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci okullarına hasret kaldı. Yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Milyonlarca öğrencinin ‘Okullar ne zaman açılacak?’ sorusuna cevap geldi. 1 Mart’ta kademeli olarak yüz yüze eğitim başlayacak. Peki, okula hafta kaç gün gidilecek?

Haftada kaç gün okul olacak?

15 Şubat’ta köy okulları tam zamanlı, tüm sınıflarda eğitim öğretime başlayacak. Yurt genelinde ise 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime kademeli olarak başlanacak. 1 Mart’ta 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak.

İlkokul öğrencileri haftada iki gün okula gidecek. Öğrencilerin hangi günlerde okula gideceği ise okullardan öğrenilebilecek.

Sınavlara hazırlanan 8. Ve 12. sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak okullarına dönecek.

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