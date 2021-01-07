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Yaşam Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?
Yaşam

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Hafta sonu kısıtlamaları koronavirüs önlemleri devam ederken Türkiye'nin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan koronavirüs kısıtlamalarının kaldıralabileceğini söyledi. Peki, Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 23:00:00 -
Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Korona virüs vaka sayılarının bazı illerde düşüşe geçmesiyle beraber hafta sonu yasaklarının biteceği tarih için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan kısıtlamalarla ilgili dikkat çeken açıklama geldi.

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

İlhan ‘15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır.’ açıklamasında bulundu. Prof. Dr. İlhan, hasta sayısı binin altına düşerse okulların da açılabileceğini aktardı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma günü 21.00'den pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının etkisinin çok güçlü olduğunu gördüklerini söyledi.

Son dakika açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlhan, "Bir kısıtlama yaptığımızda önce vaka sayısı azalıyor, onu takip eden 1 hafta 10 gün içinde hasta sayısı azalıyor. Hasta sayısının azalmasını takip eden 15-20 gün içinde ağır hasta sayısı azalıyor. Ağır hastalarımız azaldıktan 15-20 gün sonra vefatlarımız azalıyor. Bu kısıtlamanın etkisinin çok güçlü olduğunu gözlemledik. Yaklaşık 1 aylık süreçte hasta sayısı 7 binden bin 500 civarına düştü; bu çok güzel bir şey. Bu gelişmenin devam etmesi için kısıtlamaların ben devam etmesi kanısındayım" dedi.

Prof. Dr. İlhan, yılbaşı sürecinin de rakamlara olumsuz yansımayacağını umut ettiğini kaydederek, "Bu birkaç günlük rakamlar önemli. Bu hafta sonuna kadar yılbaşının olumsuz etkisi olup olmayacağını gözlemleyeceğiz. Aşılamaya da başlayacağız. Hepimizin olabildiğince gayret göstermesi lazım. Ne kadar az hasta ve vaka sayısı varken aşılamaya başlarsak o kadar çok vatandaşımızı koronavirüsten korumuş oluruz. Aşılama başlasın, bir doz yapılsın, biraz ilerlesin ondan sonra kısıtlamaların kalkmasının uygun olacağı kanısındayım. Hafta sonu ve akşam kısıtlamasının çok etkili olduğunu hepimiz gözlemledik. Bir süre daha böyle gitmesinin ben doğru olacağını düşünüyorum. Aşının ilk dozunun yapılacağı zamanı 15 Ocak gibi düşünsek, ikinci doz 28 gün sonra yapılacak, 15 Şubat sonrasında kısıtlamaların kaldırılmasını düşünmek daha uygun olacaktır" diye konuştu.

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