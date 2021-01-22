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Yaşam Hafta sonu yasakları kalkacak mı?
Yaşam

Hafta sonu yasakları kalkacak mı?

Hafta sonu yasakları ne zaman bitecek? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili son açıklamalar...

Yeniakit Publisher
2021-01-22 22:01:00 -
Hafta sonu yasakları kalkacak mı?

Hafta sonu yasağı uygulaması koronavirüs önlemleri kapsamında devam ediyor. Peki, Hafta sonu yasakları kalkacak mı?

Hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak?

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

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