Hafta sonu yağan yağmur ne kadar etkiledi! İstanbul'da barajlardaki oran arttı

Son yıllarda kış aylarında beklenen mevsimsel yağışların düşmemesi, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde kuraklık riskini ciddi bir boyuta taşıdı. Özellikle geçen yılın kış döneminin yağışsız geçmesi İstanbul'un düşüşte olan su seviyesini daha da etkiledi.

Barajların doluluğu geçen yıl aynı dönemde %36,67 olmuştu

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 36,67 olan doluluk oranı bu sene yüzde 19,16 seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar psikolojik sınır olarak yüzde 20'yi belirlerken, cumartesi günü başlayan sağanak yağış İstanbulluları sevindirdi.

Yüzde 1,97'lik artış var

2 gündür aralıklarla yağan yağmurun barajlardaki doluluk oranını nasıl etkilediği de merak edildi. 9 Ocak Cumartesi günü yüzde 19,16 olan doluluk oranı son verilere göre yüzde 21,13'e kadar yükseldi. Bu veriler ise yüzde 1,97'lik artışa tekabül etti.

İstanbul'da bu hafta sağanak yağış bekleniyor

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre İstanbul'da hafta boyunca sağanak yağış ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bu durum ise barajlardaki kritik seviyelerin üzerine çıkılacağı şeklinde değerlendirildi.