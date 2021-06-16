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Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel
Yaşam

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Sokağa çıkma yasakları bitti mi? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde uzun zamandır sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Son dönemde vaka sayıları düşerken aşılamada ciddi bir hız yakalandı. Vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-06-16 14:34:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Sokağa çıkma yasakları bitti mi? Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin kırılması için aşılama son derece önemli. Ülkemizde uygulanan aşı miktarı 37 milyon doza ulaştı. Aşı seferberliğiyle birlikte pek çok kişi yasakların ne zaman kalkacağını araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasakları bitti mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Hafta içi 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Cumartesi gündüz yasak uygulanmazken akşam 22.00’de başlayan yasak pazartesi sabahı 05.00’te sona eriyor. Sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kaldırılacağı şimdilik net değil ancak kulislerde yasakların 21 Haziran’da sona erebileceği konuşuluyor. Son kabine toplantısı 31 Mayıs’ta yapıldı. O tarihten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yoğun programı sebebiyle kabine toplantısı yapılmadı. Bir sonraki kabine toplantısının 21 Haziran’da gerçekleşmesi bekleniyor. Vaka ve aşılama hızı göz önünde bulundurularak bazı tedbirler konusunda revize kararı bu toplantının ardından açıklanabilir. 

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