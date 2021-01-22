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Yaşam Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Yaşam

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Vatandaşlar bu hafta sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri | Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 17:36:00 -
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonları 81 ilde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. Vatandaşlar bu hafta sonu da yasak olup olmadığını araştırıyor. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?


Sokağa çıkma yasakları devam ediyor. 22 Ocak Cuma akşam 21.00'de başlayacak yasak 56 saat sürecek. Sokağa çıkma yasağı 25 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Vatandaşlar cumartesi, pazar günleri yürüme mesafesindeki işletlemere 10.00-17.00 saatleri arasında giderek temel ihtiyaçlarını satın alabilir. Ancak 20 yaş altı ve 65 yaş üstünün hafta sonu sokağa çıkması yasak. 65 yaş üstünün temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Birimleri tarafından karşılanıyor. Vefa hattına 112, 155 ve 156 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz.

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