Şehirlerarası seyahat izin belgesi farklı yöntemlerle alınabiliyor. Seyahat izin belgesi ile şehirlerarası yolculuk imkanı sağlayan İçişleri Bakanlığı, bu işlem için iki farklı yöntemi mümkün kılıyor.

Hafta sonu seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi, şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Seyahat izin belgesi ile şehirlerarası yolculuk imkanı sağlayan İçişleri Bakanlığı, bu işlem için iki farklı yöntemi mümkün kılıyor. Alo 199 hattı ve E-Devlet başvuru ekranı aracılığıyla şehirlerarası seyahat izin belgesi alınabileceğini ifade eden İçişleri Bakanlığı, detayları daha önce resmi internet sitesi üzerinden yayımlamıştı. Şehirlerarası seyahat izin belgesi almak için atılması gereken adımlar ve E-Devlet seyahat izin belgesi ekranı üzerinden atılması gereken adımlar şu şekilde olacak.

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.