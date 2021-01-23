  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Hafta sonu seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

Hafta sonu seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Yeni tip koronavirüsü tedbirleri kapsamında seyahat izin belgesi alınmaya devam ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde seyahat etmek isteyen vatandaşların yol izni alması gerekiyor. Hafta sonu seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-01-23 00:23:00 -
Hafta sonu seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Şehirlerarası seyahat izin belgesi farklı yöntemlerle alınabiliyor. Seyahat izin belgesi ile şehirlerarası yolculuk imkanı sağlayan İçişleri Bakanlığı, bu işlem için iki farklı yöntemi mümkün kılıyor.

Hafta sonu seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi, şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Seyahat izin belgesi ile şehirlerarası yolculuk imkanı sağlayan İçişleri Bakanlığı, bu işlem için iki farklı yöntemi mümkün kılıyor. Alo 199 hattı ve E-Devlet başvuru ekranı aracılığıyla şehirlerarası seyahat izin belgesi alınabileceğini ifade eden İçişleri Bakanlığı, detayları daha önce resmi internet sitesi üzerinden yayımlamıştı. Şehirlerarası seyahat izin belgesi almak için atılması gereken adımlar ve E-Devlet seyahat izin belgesi ekranı üzerinden atılması gereken adımlar şu şekilde olacak.

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.

T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan Türkiye provokasyonu
Dünya

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan Türkiye provokasyonu

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un Mısır'a düzenlediği ziyareti manşetlerine taşıyan Yunan basını yeni provokasyona imza ..
Vatan Partisi'nde toplu istifa! Doğu Perinçek'i topa tuttular
Siyaset

Vatan Partisi'nde toplu istifa! Doğu Perinçek'i topa tuttular

Vatan Partisi'nde içerisinde çok sayıda yöneticinin bulunduğu 108 kişi istifa etti. Genel Başkan'ı ve partiyi topa tutan 108 kişi, ortak açı..
Rusya'dan bomba itiraf: Savaştan sonra çok güçlendiler
Dünya

Rusya'dan bomba itiraf: Savaştan sonra çok güçlendiler

Ermenistan'ı ti'ye alan Rusya Siyasi ve Askeri Analiz Enstitüsü Müdür Yardımcısı Alexander Khramchikhin, "Azerbaycan savaştan sonra çok güçl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay