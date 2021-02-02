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Yaşam Hafta sonu seyahat belgesi nasıl alınır?
Yaşam

Hafta sonu seyahat belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında şehirler arası yolculuk yapacak olan kişiler seyahat izin belgesi alarak yolculuk yapabilmekte. Peki, Hafta sonu seyahat belgesi nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 21:48:00 -
Hafta sonu seyahat belgesi nasıl alınır?

Yeni alınan tedbirleri istinaden 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat edebilmeleri için izin belgesi almaları gerekiyor. Öte yandan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasına göre; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10 ile 13 saatleri arasında, 20 taş altı vatandaşlar ise 13 ile 16 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Peki; E Devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Hafta sonu seyahat belgesi nasıl alınır?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Seyahat yasağından kimler muaftır?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri, askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen vatandaşlarımız, belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili nedenini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır."

 

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